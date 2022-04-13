Російський комік Нурлан Сабуров довів, що дно у шоу-бізнесу РФ навіть нижче, ніж нам здається. Зараз так званий гуморист перебуває з туром у США (адже саме час жартувати, коли твоя країна вбиває людей).

На сцену до Нурлана Сабурова вийшла дівчина у білій сукні з червоними плямами, поставивши запитання про Україну. Зовнішній вигляд дівчини символізував криваві вбивства мирних українців, які вчиняє Росія. Але Сабуров вирішив пожартувати, що у дівчини місячні.

Почнемо з того, що з 24 лютого Сабуров і слова не сказав про повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Тут і зрозуміло, його сміливості та інтелектуального розвитку вистачає лише на те, щоб матюками знущатися з гостей ЧБД і самовдоволено будувати гумор навколо слова “член” та приниження дружини. Проте витівка у США заходить за будь-які межі людяності.

А найжахливіший, мабуть, навіть не сам жарт малоосвіченого коміка, а те, що в залі потім пролунав сміх. До того ж, подивимося правді у вічі, американцям все одно, хто такий Сабуров, і ніхто на його концерт не піде. На нього підуть російські мігранти, яким подобається сміятися з вбивств українців. Це ще один бал у скарбничку того, що не лише Володимир Путін підтримує війну, а й увесь російський народ, де б він не був.

Автором перфомансу виступила художниця з Чернівців Юлія Косівчук, яка уже багато років проживає у США. Нині вона займається тим, щоб збирає кошти на допомогу Україні.

В Instagram дівчина також опублікувала відео, на якому видно, як охорона залу виводить її на вулицю.