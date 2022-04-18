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Таїсія Повалій заспівала у Кремлі з любителями Путіна – Басковим і Михайловим

18 Квітня 2022, 13:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Таїсія Повалій заспівала у Кремлі з любителями Путіна – Басковим і Михайловим

Українська співачка Таїсія Повалій виступила у Кремлі під час російсько-української війни.

На церемонії вручення премії Шансон року 2022 народна артистка України виступила в дуеті зі Стасом Михайловим, який активно підтримує війну в нашій країні. За пісню Что с тобой? Как же я? артисти отримали статуетку.

– Велике дякую. Дякую Радіо шансону за цю нагороду. У мене їх уже багато, сподіваюся, ще будуть, – сказала Повалій зі сцени.

На сцені в Кремлі також виступили Микола Басков, Любов Успенська, Олександр Розенбаум та інші артисти, які підтримують політику президента РФ Володимира Путіна.

Таїсія Повалій з 1997 року удостоєна звання Народної артистки України. Ба більше, з 2012 по 2014 рік вона була народним депутатом нашої країни.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 24 лютого, Повалій не сказала жодного слова, а своїм виступом у Кремлі вона показала, що підтримує геноцид українського народу.

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Фото: Таїсія Повалій

Теги
Війна в Україні , Кремль , Таїсія Повалій
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