Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті-шоу Злата Огнєвіч всерйоз задумалася про справжнє тату. Для експерименту зірка зробила тимчасовий малюнок.

Зображення міфологічного птаха фенікс артистка нанесла поміж грудей. За словами Огнєвіч, воно дуже символічне для неї.

– Вирішила для експерименту походити з перманентним тату. Це птах фенікс, дуже символічний знак для мене. Для тих, хто не знає, птах фенікс – створіння, яке завжди відроджується з попелу, щоб із ним не відбувалося, – розповіла Злата.

Крім того, артистка зізналася, що мріє про таку справжню, проте в іншому місці.

– Я ще трохи походжу так і, мабуть, наб’ю собі десь тату, але не тут, оскільки в цьому місці мені воно набридне, я знаю себе, – сказала Огнєвіч.

Раніше Холостячка Злата Огнєвіч показала атмосферний осінній образ. Артистка поділилася фото з вечірньої прогулянки. В кадрі виконавиця постала у стильному спортивному костюмі та жилеті. Волосся виконавиця зачесала у легкі локони, а на обличчя нанесла повсякденний макіяж.

Крім того, під публікацією Огнєвіч залишила неоднозначний підпис, сказавши, що це фото – нагадування про особливий день. Шанувальники артистки заінтриговані, хтось навіть припустив, що руку в кишені зірка тримає не просто так.