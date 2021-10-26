Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Злата Огневич всерьез задумалась о настоящем тату. В качестве эксперимента звезда сделала временный рисунок.

Изображение мифологической птицы феникс артистка нанесла на грудную клетку. По словам Огневич, оно очень символично для нее.

— Решила в качестве эксперимента походить с перманентным тату. Это птица феникс, очень символичный знак для меня. Для тех, кто не знает, птица феникс — создание, которое всегда возрождается из пепла, что бы с ним не происходило, — рассказала Злата.

Кроме того, артистка призналась, что мечтает о такой настоящей, однако в другом месте.

— Я еще немного похожу так и, наверное, набью себе где-то тату, но не здесь, поскольку в этом месте мне оно надоест, я себя знаю, — сказала Огневич.

Ранее Холостячка Злата Огневич показала атмосферный осенний образ. Артистка поделилась фото с вечерней прогулки. В кадре исполнительница предстала в стильном спортивном костюме и жилете. Волосы исполнительница уложила в легкие локоны, а на лицо нанесла повседневный макияж.

Кроме того, под публикацией Огневич оставила неоднозначную подпись, сказав, что это фото — напоминание об особенном дне. Поклонники артистки заинтригованы, кто-то даже предположил, что руку в кармане звезда держит не просто так.