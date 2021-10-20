Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Стильна та сонячна: Злата Огнєвіч показала осінній образ і заінтригувала шанувальників

20 Жовтня 2021, 10:49 Каріна Зуєва
Злата Огнєвіч

Українська співачка і головна героїня романтичної реаліті-шоу Холостячка Злата Огнєвіч показала атмосферний осінній образ.

Злата опублікувала фото з вечірньої прогулянки Печерським районом Києва. В кадрі виконавиця постала в світлому спортивному костюмі з принтом tie-dye і теплій жилетці з еко-шкіри, яка зав’язується на поясі.

Волосся Огнєвіч зачесала в легкі локони, а на обличчя нанесла повсякденний макіяж. З прикрас артистка віддала перевагу сережкам і намисту.

– Залишу це фото тут, як нагадування про особливий день і мою осень, – написала вона в Instagram.

Шанувальники головної Холостячки країни засипали її компліментами, а також зазначили, що підпис до фото інтригує. Хтось навіть припустив, що руку в кишені зірка тримає не просто так.

  • Інтрига…
  • Красива і щаслива.
  • Ви просто чарівні.
  • Є з чим привітати? Права рука в кишені не просто так.
  • Стильна Злата.
  • Така сонячна.
  • Злата, сподіваюся, що ви разом зі своїм обранцем… І дуже щаслива.
  • Як же прекрасна жінка, яка вміє любити себе і радіє життю.
  • Зробили пропозицію? – Пишуть у коментарях Злати.
Читайте також:
Стильна та сонячна: Злата Огнєвіч показала осінній образ і заінтригувала шанувальниківЯ закохалася: Злата Огнєвіч приголомшила зізнанням після стрибка з парашутом

На початку жовтня Злата Огнєвіч презентувала кліп на пісню Клинок. У відеоролику виконавиця постала в корсеті з сіточкою та спідниці, з під якої виднілася її ідеальна фігура.

Теги
Злата Огнєвіч
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка