Українська співачка і головна героїня романтичної реаліті-шоу Холостячка Злата Огнєвіч показала атмосферний осінній образ.

Злата опублікувала фото з вечірньої прогулянки Печерським районом Києва. В кадрі виконавиця постала в світлому спортивному костюмі з принтом tie-dye і теплій жилетці з еко-шкіри, яка зав’язується на поясі.

Волосся Огнєвіч зачесала в легкі локони, а на обличчя нанесла повсякденний макіяж. З прикрас артистка віддала перевагу сережкам і намисту.

– Залишу це фото тут, як нагадування про особливий день і мою осень, – написала вона в Instagram.

Шанувальники головної Холостячки країни засипали її компліментами, а також зазначили, що підпис до фото інтригує. Хтось навіть припустив, що руку в кишені зірка тримає не просто так.

Інтрига…

Красива і щаслива.

Ви просто чарівні.

Є з чим привітати? Права рука в кишені не просто так.

Стильна Злата.

Така сонячна.

Злата, сподіваюся, що ви разом зі своїм обранцем… І дуже щаслива.

Як же прекрасна жінка, яка вміє любити себе і радіє життю.

Зробили пропозицію? – Пишуть у коментарях Злати.

На початку жовтня Злата Огнєвіч презентувала кліп на пісню Клинок. У відеоролику виконавиця постала в корсеті з сіточкою та спідниці, з під якої виднілася її ідеальна фігура.