Українська співачка і головна героїня романтичної реаліті-шоу Холостячка Злата Огнєвіч показала атмосферний осінній образ.
Злата опублікувала фото з вечірньої прогулянки Печерським районом Києва. В кадрі виконавиця постала в світлому спортивному костюмі з принтом tie-dye і теплій жилетці з еко-шкіри, яка зав’язується на поясі.
Волосся Огнєвіч зачесала в легкі локони, а на обличчя нанесла повсякденний макіяж. З прикрас артистка віддала перевагу сережкам і намисту.
– Залишу це фото тут, як нагадування про особливий день і мою осень, – написала вона в Instagram.
Шанувальники головної Холостячки країни засипали її компліментами, а також зазначили, що підпис до фото інтригує. Хтось навіть припустив, що руку в кишені зірка тримає не просто так.
- Інтрига…
- Красива і щаслива.
- Ви просто чарівні.
- Є з чим привітати? Права рука в кишені не просто так.
- Стильна Злата.
- Така сонячна.
- Злата, сподіваюся, що ви разом зі своїм обранцем… І дуже щаслива.
- Як же прекрасна жінка, яка вміє любити себе і радіє життю.
- Зробили пропозицію? – Пишуть у коментарях Злати.
На початку жовтня Злата Огнєвіч презентувала кліп на пісню Клинок. У відеоролику виконавиця постала в корсеті з сіточкою та спідниці, з під якої виднілася її ідеальна фігура.