Легендарний рок-гурт The Rasmus виступив у другому півфіналі Євробачення 2022 з піснею Jezebel, представивши свою країну – Фінляндію. Музичний колектив був заснований ще в 1994 році.

На рахунку The Rasmus дев’ять студійних альбомів. З їхньою творчістю знайомий, напевно, кожен. Навіть якщо ви не є затятими шанувальниками, то пісні, найімовірніше, чули.

Факти ICTV вирішили згадати топ пісень The Rasmus.

In the Shadows

Пісня In the Shadows допомогла гурту The Rasmus стати одним із найуспішніших фінських рок-гуртів. Популярна композиція була випущена у 2003 році як перший сингл п’ятого студійного альбому Dead Letters.

Livin’ in a World Without You

Композиція Livin’ in a World Without You була представлена ​​у 2008 році як перший сингл із сьомого студійного альбому Black Roses.

Lost And Lonely

Трек Lost And Lonely увійшов до альбому гурту Black Roses, який був випущений у 2008 році та за короткий час набув чималої популярності. Композиція містить елементи симфонічного року, металу.

Venomous Moon

Спільний трек The Rasmus та фінської групи Apocalyptica, яка виконує метал на віолончелях.

Зняти кліп до композиції надихнув серіал Дивні дива.

Jezebel

Саме з піснею Jezebel The Rasmus представляє свою країну на Євробаченні 2022. Лідер рок-гурту Лаурі Юленен зазначає, що композиція про дівчину, яка бере те, що хоче, не запитуючи.

Сама назва пісні відсилає нас до біблійного персонажа Єзавелі – цариці Ізраїлю.

Звичайно, це далеко не всі найпопулярніші композиції гурту. За більш ніж 25 років існування у колективу їх назбиралося чимало, як і різних премій та нагород.