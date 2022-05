Легендарная рок-группа The Rasmus выступила во втором полуфинале Евровидения 2022 с песней Jezebel, представив свою страну — Финляндию. Музыкальный коллектив был основан еще в 1994 году.

На счету The Rasmus девять студийных альбомов. С их творчеством знаком, наверное, каждый. Даже если вы не являетесь ярыми поклонниками, то песни слышали наверняка.

Факты ICTV решили вспомнить топ песен The Rasmus.

In the Shadows

Песня In the Shadows помогла группе The Rasmus стать одной из самых успешных финских рок-групп. Популярная композиция была выпущена в 2003 году как первый сингл из пятого студийного альбома Dead Letters.

Livin’ in a World Without You

Композиция Livin’ in a World Without You была представлена в 2008 году в качестве первого сингла из седьмого студийного альбома Black Roses.

Lost And Lonely

Трек Lost And Lonely вошел в альбом группы Black Roses, который был выпущен в 2008 году и за короткое время обрел немалую популярность. Композиция содержит элементы симфонического рока, метала.