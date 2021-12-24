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Сидел под землей с газировкой: Дантес вспомнил худший Новый год

24 декабря 2021, 15:09
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Сидел под землей с газировкой: Дантес вспомнил худший Новый год
Источник: Новый канал

Во время съемок проекта Improv Live Show, который покажет Новый канал уже в 2022 году, Владимир Дантес вспомнил о худшем Новом году.

– Это случилось в Харькове в 2006 году. Работал с друзьями в загородном комплексе. Товарищи были аниматорами, а я пел каверы. Мое выступление заканчивалось в 23.50. Поскольку считался обслуживающим персоналом, то не мог быть вместе с гостями, — вспоминает артист.

Поэтому со сцены Владимир пошел в маленькую кухню в подвале и сидел там.

– Друзья в это время развлекали народ, а я ждал своего следующего выхода в 00.10. В течение 20 минут слышал, как люди веселятся, кричат, смеются, запускают фейерверки. А я сидел один под землей с газировкой в руке. Тогда пообещал себе, что никогда в жизни больше не буду так встречать Новый год, — говорит Дантес.

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Источник
Новый канал
Теги
Владимир Дантес , Новый год
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