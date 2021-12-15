Українська співачка Оля Полякова поділилася, що планує працювати на різдвяні свята, а про відпочинок поки що навіть не думає.

Про це вона розповіла Фактам ICTV під час знімання для нового проекту Олександра Пономарьова. Популярний артист підготував музичний сюрприз для українців на Різдво.

– Який настрій ви передаєте цим проектом, цією піснею?

– Родинне тепло, національна ідея. Неважливо, якою мовою ми співаємо, яку музику ми співаємо, які стилі наслідуємо. Ми всі – українці, і тому в таких проектах об’єднуємося, аби показати, що ми любимо свою країну, свої свята, що ми любимо одне одного. Бо все, що нам залишається – це любов.

– Чи колядували ви у дитинстві?

– Ну, звісно, ми ходили колядувати, і це було найулюбленіше свято дитинства. Я дуже добре пам’ятаю, коли йдеш, набираєш цілий пакет цукерок. Взагалі я не любила солодке в дитинстві, зовсім! Але цукерки ходила збирати з великим задоволенням.

– Чи відпускаєте зараз колядувати дітей? Чи ці традиції вже відходять у вашій родині?

– Я не знаю, куди в центрі Києва, на Печерську, відпустити дітей (сміється). Ви що?! Дуже шкода, що ми не можемо зараз нікуди відпускати наших дітей. Моя старша донька, 16-річна Маша має право їздити вже саме у своїх справах, а 10-річна Аліса ще ніколи й ніде не була сама!

– Аліса вимагає подарунки на Різдво?

– Аякже! Вона вимагає, і мало того, якщо подарунок корисний – це не подарунок. Одяг – це не подарунок, тераріум для її ящірки – теж. Потрібно купувати щось, що вона замовила спеціально. А якщо кажеш їй: Ну, давай, я подарую для ящірки тераріум, бо їй немає де жити. У відповідь я чую, що це не подарунок.

– А які подарунки хоче?

– Ну, якісь дурнички свої (усміхається).

– У вас зараз новорічний графік, як взагалі відновлюєтеся?

– Не відновлююсь. Буду відновлюватися десь у рехабі (сміється). На ретриті, я маю на увазі.

Я завжди перед зйомками ходжу до косметолога! Тому що жінка в моєму віці повинна за своїм обличчям слідкувати, бо у кадрі все повинно сяяти.

– Чи є у вас вже робота на Новий рік? Якщо так – подвоюєте, потроюєте гонорари?

– Звісно! І подвоюємо, і потроюємо. Цього року ми працюємо у Буковелі, тому завітайте до нас на концерт (усміхається).

– А на відпочинок поїдете після новорічних свят?

– Не знаю, бо в нас ще потім зйомки відеокліпу, і починається великий проект, на якому я сиджу в тренерському кріслі, тому ні.

– Що ви побажаєте на наступний рік усім українцям?

– Здоров’я побажаю! Нас вже два роки штормить від цієї болячки, і я дуже хочу, аби вона кудись поділась. Я хочу, аби всі були живі-здорові, а все інше ми заробимо. Головне – здоров’я!

– Що ви будете робити 1 січня?

– А 1 січня я і вся Україна піде зі мною в кінотеатр. На фільм Зірки за обміном, в якому я зіграла головну роль разом із головним героєм – Dzidzio, де ми помінялися тілами. Я буду грати чоловіка, а він жінку. Це дуже хороша сімейна драма, де є і бійки, і погоня. Це кіно – і місце для сміху, і місце для сліз. Це кіно красиве, на яке обов’язково потрібно йти! Всією родиною, з друзями, колегами.

– Як ви вживалися в чоловічу роль? Можливо, у чоловіка запитували поради?

– Та що там вживатися? Я на Dzidzio дивилась. Почали з ходи, бо чоловіки по-іншому ходять, тримають поставу. Потрібно було вчити цю фізіологію. Спершу була хода, потім – жести, бо жінки жестикулюють так, а чоловіки – зовсім інакше! Це все треба було робити. Ми навіть займалися з педагогами. Ми півроку тільки готувалися, а потім ще рік знімали. Це не якийсь фільм, знятий нашвидкуруч, це красиве, велике, дуже дороге кіно. Але для глядача воно не буде дорогим! Тому приходьте, будь ласка.