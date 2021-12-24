Український співак Артем Пивоваров в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів про святкування Нового року у медпункті та подарунки, які отримував у дитинстві.

Артист зізнався, що найбільш незвичайно він зустрічав свято у 13 років.

– За 40 хвилин до Нового року ми з моїм другом вирішили сходити в магазин за продуктами. Пішли разом і купили все, що нам було потрібно. Коли повертались, побачили, як жінка оступилась на сходах і пошкодила собі ногу, – розповів Артем.

Хлопці розуміли, що скоро Новий рік і викликати швидку допомогу буде складно, оскільки вони були у маленькому містечку. Тоді вони взяли жінку під руки та пішли разом з нею у приймальню найближчого медпункту.

– За десять хвилин до Нового року ми усвідомили, що нам доведеться святкувати з медсестрами, старшим фельдшером і незнайомою жінкою. Сподіваюсь, що зараз у цієї жінки все добре зі здоров’ям. Було весело, навіть попри те, що ми не знали одне одного, – згадав артист.

Пивоваров додав, що у нього велика сім’я, тому в дитинстві на Новий рік приїжджали всі родичі з подарунками. Особливо йому запам’яталося святкування у 7-річному віці.

– Саме у той Новий рік приїхали всі. Приїхав дуже далекий родич з півночі, який привіз Денді, відеомагнітофон, телевізор, і ще пам’ятаю машинку на пульті керування. І це все мені! Я був приголомшений. Це дуже сильно запам’яталось і відклалось у моїй пам’яті, – розповів Артем.