У фіналі Євробачення 2023 виступила співачка La Zarra, яка представляє Францію. Підкорює сцену міжнародного пісенного конкурсу вона із піснею Evidemment.

У своїй конкурсній пісні Evidemment La Zarra розповідає історію дівчини, якій довелося пройти через розбите серце та розчарування. У приспіві вона наголошує, що реальне життя суворіше, ніж гарні обіцянки. Також у тексті є рядок про те, що композиція не про ліричну героїню, а про те, що самій La Zarra довелося пройти через такий досвід.

У фіналі La Zarra показала розкішний виступ. Сама пісня чудовий приклад французького шансону, а вокал співачки під час живого виступу гідний компліментів. La Zarra мала чудовий вигляд, а ось до ідеї постановки таки є питання. Насамперед прийом з підняттям співачки якомога вище – набрид настільки, що вже навіть смішно. Прикро, що постановникам не вдалося вдало наголосити на витонченому вокалі La Zarra.

La Zarra – що відомо про представницю Франції на Євробаченні 2023

Фатіма Захра Хафді (справжнє ім’я La Zarra. – Ред.) народилася 1987 року в канадському місті Монреаль. Дівчина має марокканське походження, проте ще з дитинства Фатіма марила Францією.

Перша популярність до неї прийшла після співпраці з французьким репером Ніро у 2016 році. На той час вона випустила свій перший сингл Printemps blanc.

У лютому 2023 року La Zarra була обрана французькою телерадіокомпанією France Televisions представницею країни на Євробачення 2023.