В финале Евровидения 2023 выступила певица La Zarra, которая представляет Францию. Покоряет сцену международного песенного конкурса она с песней Evidemment.

В своей конкурсной песне Evidemment La Zarra рассказывает историю девушки, которой пришлось пройти через разбитое сердце и разочарование. В припеве она подчеркивает, что реальная жизнь более суровая, чем красивые обещания. Также в тексте есть строчка о том, что композиция не об лирической героине, а о том, что самой La Zarra пришлось пройти через такой опыт.

В финале La Zarra показала шикарное выступление. Сама песня прекрасный пример французского шансона, а вокал певицы во время живого выступления достоин комплиментов. La Zarra выглядела прекрасно, а вот к идее постановки все таки есть вопросы. Во-первых, прием поднять певицу повыше — избитый настолько, что уже даже смешно. Прискорбно, что постановщикам не удалось удачно подчеркнуть изящный вокал La Zarra.

La Zarra — что известно о представительнице Франции на Евровидение 2023.

Фатима Захра Хафди (настоящее имя La Zarra. — Ред.) родилась в 1987 году в канадском городе Монреаль. Девушка имеет марокканское происхождение, однако еще с детства Фатима бредила Францией.

Первая популярность к ней пришла после сотрудничества с французским рэпером Ниро в 2016 году. В то время она выпустила свой первый сингл Printemps blanc.

В феврале 2023 года La Zarra была выбрана французской телерадиокомпанией France Televisions представительницей страны на Евровидение 2023.