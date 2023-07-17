Кримський міст – головна тема для обговорення в мережі 17 липня. Унаслідок вибуху було пошкоджено дві опори – це може бути переломним моментом у війні з Росією. Подію активно обговорюють не тільки користувачі мережі, а й українські знаменитості.

Реакція зірок на вибух на Кримському мосту – далі в матеріалі.

Ведучий Григорій Решетнік заявив, що це дуже гарний ранок – Кримський міст поступово сиплеться.

– Свято наближається, – додав шоумен.

Дружина Григорія, блогерка Крістіна Решетнік також показала наслідки нічного вибуху на Кримському мосту – проїхати з Криму у РФ через незаконну переправу тепер не вийде.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво висміяв проросійські пабліки Севастополя, які не дуже задоволені підривом мосту.

Ведуча Леся Нікітюк побажала українцям доброго ранку, а також подякувала нашим захисникам за спокійні вихідні.

На підрив Кримського мосту відреагували й прості користувачі мережі – умільці від самого ранку вже активно створюють меми та поширюють їх по онлайн-сервісах. У них висміюють росіян і фантазують, як насправді відбувалися події. Меми на підрив Кримського мосту можна подивитися на Фактах ICTV.