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Свято наближається: реакція зірок на вибух на Кримському мосту

17 Липня 2023, 13:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кримський міст

Кримський міст – головна тема для обговорення в мережі 17 липня. Унаслідок вибуху було пошкоджено дві опори – це може бути переломним моментом у війні з Росією. Подію активно обговорюють не тільки користувачі мережі, а й українські знаменитості.

Реакція зірок на вибух на Кримському мосту – далі в матеріалі.

Ведучий Григорій Решетнік заявив, що це дуже гарний ранок – Кримський міст поступово сиплеться.

– Свято наближається, – додав шоумен.

Зірки реакція на Кримський міст

Дружина Григорія, блогерка Крістіна Решетнік також показала наслідки нічного вибуху на Кримському мосту – проїхати з Криму у РФ через незаконну переправу тепер не вийде.

Зірки реакція на Кримський міст

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво висміяв проросійські пабліки Севастополя, які не дуже задоволені підривом мосту.

Зірки реакція на Кримський міст

Ведуча Леся Нікітюк побажала українцям доброго ранку, а також подякувала нашим захисникам за спокійні вихідні.

На підрив Кримського мосту відреагували й прості користувачі мережі – умільці від самого ранку вже активно створюють меми та поширюють їх по онлайн-сервісах. У них висміюють росіян і фантазують, як насправді відбувалися події. Меми на підрив Кримського мосту можна подивитися на Фактах ICTV.

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Теги
Війна в Україні Крим
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