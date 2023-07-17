Вночі 17 липня на Кримському мосту впали два прольоти внаслідок вибухів. Однозначно, подія знакова і може стати переломною для війни з Росією. Ця переправа є критичною інфраструктурою, і її пошкодження точно зашкодить армії країни-агресора.

Вибух на Кримському мосту активно обговорюють користувачі мережі. Українці роблять це у своїй манері – через меми та жарти.

Меми про вибух на Кримському мосту – далі в матеріалі.

Звісно, не можна не відзначити реакцію росіян – за півтора року війни вони досі не звикли, що самі перебувають у небезпеці. До такого розкладу не готові навіть Z-патріоти в шапках-вушанках і тільняшках.

На крымском мосту бавовна pic.twitter.com/QvUh75IXpR — ALESHA STUPIN (@ponochevny) July 17, 2023

Мем про легендарного палія з Полтави підходить під падіння прольотів дуже вдало. Навколо події всі “бігають і метушаться”.

Легендарні знімки президента України Володимира Зеленського з відпочинку на природі чудово вписуються в ситуацію на Кримському мосту. “Прожарка” дала свої плоди – крім серйозних пошкоджень бетонної споруди, вдалося також приготувати шашлики.

Українці також приписують підрив колишньому президенту – Петру Порошенку. Нібито це він на винищувачі доклав руку до радісної події.

Росіянам уже давно час додому. Ось тільки тепер залишитися сухим не вийде. Користувачі Twitter жартують, що доведеться трохи поплавати.

Российские туристы организованно и, разумеется, без паники покидают Крым. pic.twitter.com/2BCFTnKBel — EON (@eon_dn) July 17, 2023

Є й інша версія того, як жителі країни-агресора тікатимуть з українського Криму.

Россияне В ПАНИКЕ покидают Крым, опасаясь деоккупации. pic.twitter.com/tivHTxdqMw — ВАЖНЫЕ ВЕСТИ ???? (@zhanoffartin) July 17, 2023

Культова сцена з бойовика Таксі чудово вписується в сьогоднішні реалії – проїзд для авто закритий. Сподіваємося, що це надовго.

Конфлікт між Пригожиним, Шойгу та Герасимовим уже став культовим – гнівне запитання путінського кухаря до воєначальників підігнали під сьогоднішні реалії. Тепер глава ПВК запитує, де міст.

Нагадаємо, що це не перший вибух на Кримському мосту. Перший удар було завдано в жовтні 2022 року. Тоді також було пошкоджено прольоти, а також залізничне полотно.