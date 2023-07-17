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Праздник приближается: реакция звезд на взрыв на Крымскому мосту

17 июля 2023, 13:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кримський міст

Крымский мост — главная тема для обсуждения в сети 17 июля. В результате взрыва было повреждено две опоры — это может быть переломным моментом в войне с Россией. Происшествие активно обсуждают не только пользователи сети, но и украинские знаменитости.

Реакция звезд на взрыв на Крымском мосту — далее в материале.

Ведущий Григорий Решетник заявил, что это очень хорошее утро — Крымский мост постепенно сыплется.

— Праздник приближается, — добавил шоумен.

Зірки реакція на Кримський міст

Жена Григория, блогер Кристина Решетник также показала последствия ночного взрыва на Крымском мосту — проехать из Крыма в РФ через незаконную переправу теперь не получится.

Зірки реакція на Кримський міст

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво высмеял пророссийские паблики Севастополя, которые не очень довольны подрывом моста.

Зірки реакція на Кримський міст

Ведущая Леся Никитюк пожелала украинцам доброго утра, а также поблагодарила наших защитников за спокойные выходные.

На подрыв Крымского моста отреагировали и простые пользователи сети — умельцы с самого утра уже активно создают мемы и распространяют их по онлайн-сервисах. В них высмеивают россиян и фантазируют, как на самом деле происходили события. Мемы на подрыв Крымского моста можно посмотреть на Фактах ICTV.

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