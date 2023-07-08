Аби втрати ворога були помножені на 50: зірки привітали Залужного із ювілеєм та показали спільні фото

Головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного з 50-річчям вітають не лише військові та політики, а й зірки. Факти ICTV зібрали побажання залізному генералу від знаменитостей.

Виявилось, що багато зірок особисто знайомі із Залужним, тож разом із привітанням діляться спільними фото з ним.

Юрій Горбунов

Український телеведучий Юрій Горбунов показав спільне фото та привітав очільника ЗСУ з ювілеєм.

– З Днем народження, пане генерале! Здоров’я вам, многая літа і перемоги!, – написав Горбунов.

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Григорій та Христина Решетники

Український телеведучий Григорій Решетник приєднався до теплих слів та подякував Залужному за його працю.

– Валерій Залужний – 50! Найщиріші вітання, пане Генерале. Уклінно дякуємо, що ви у нас є, – зазначив він.

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Його дружина теж привітала Залужного і написала, що він – її краш.

– Нехай береже Вас Бог! Пане Генерале, з Днем народження! 50! Наш краш, правда, дівчата?, – написала Христина.

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська оприлюднила знімок із Залужним та написала:

– З ювілеєм, наш Головнокомандувач ЗСУ! Многая літа, Валерію Федоровичу, наш залізний генерале. Божого захисту! Обіймаємо всім серцем! Разом до перемоги!

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Потап

Український репер Олексій Потапенко теж оприлюднив фотографію із Головнокомандувачем ЗСУ.

– Пане Генерале з ювілеєм! Тільки вперед, – лаконічно написав він.

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Раміна Есхакзай

Українська журналістка в Instagram-stories привітала Залужного;

– Хочеться просто подякувати за збереження нашої країни. Бажаю, щоб саме сьогодні втрати ворога були помножені на 50.

Дзідзьо

Співак Михайло Хома привітав Залужного з 50-річчям:

– Вітаю, Пане Генерале! Бажаю міцного козацького здоров’я і хай збуваються ваші бажання! Валерій Залужний – наша гордість!,– написав він.

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До привітань також долучилися Леся Нікітюк, Дантес, Макс Барських, Коля Сєрга, Наталя Могилевська, Надя Дорофєєва та багато інших знаменитостей.

До речі, Факти ICTV на честь 50-річчя Залужного публікували найвлучніші цитати головнокомандувача ЗСУ та кумедні меми.