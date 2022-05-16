Свої нам – Польща з Литвою: Забужко про політизованість Євробачення

Відома українська письменниця Оксана Забужко заявила, що Євробачення завжди мало політичний підтекст. Проте раніше Україна голосувала за Білорусь та РФ, бо то ніби-то були свої, а нині своїми стали Польща та Литва.

Свою розповідь письменниця розпочала з того, як побачила у Краків польських будівельників, наспівуючих Стефанію.

– Індустрія, в якій залучено масовий ресурс (мільйони людей і мільярди коштів), за визначенням не може бути позаполітичною. Це не “просто футбол” і “просто пісенне шоу”, це завжди ще й колективна воля й колективні інтереси. А також їх зіткнення, – наголосила Забужко.

За її словами, Євробачення – це музичний конкурс. Проте він так само залишається конкурсом, в якому Європа демонстративно за своїх.

– З результатів завжди чітко видно, хто в Європі з ким і проти. І Україна довгі роки теж була голосувала “за своїх” – за Росію і Білорусь. Навіть після 2014 року Росія продовжувала отримувати від нас отой незаслужено високий “сімейний” бал, який завжди дають “у себе у дворі” одне одному – Балкани й Піренеї, Балтика й Скандинавія, – заявила Оксана Забужко.

Вона додала, що завдяки біді у нас змінилися країни, які ми вважаємо своїми.

– З Хроніки Стрийковського, де були собі три брати, Лех, Чех і Рус, один пішов до Кракова, другий до Праги, третій до Києва. Ми повернулись, ми вдома, у себе в Європі, і свої нам – Польща з Литвою, – заявила письменниця.

Вон також констатувала, що повернулось додому лише населення, а ось журі Євробаченні від України застрягло у СНД.