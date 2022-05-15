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Заздрість та заперечення: реакція росіян на перемогу Kalush Orchestra у Євробаченні 2022

15 Травня 2022, 11:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Заздрість та заперечення: реакція росіян на перемогу Kalush Orchestra у Євробаченні 2022

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2022 року перемогла Україна, яку представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Як і очікувалося, це не сподобалося жителям Росії, яких дискваліфікували цього року, заборонивши брати участь у конкурсі.

Перемога українців показала, що на нашому боці вся Європа і це стосується не тільки Євробачення, а й повномасштабної війни з РФ.

Реакція росіян на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 року – далі в матеріалі.

На тлі того, що підкупити суддів конкурсу рублями не можна, жителі РФ намагаються зменшити велич та популярність заходу. Росіяни намагаються переконати решту у тому, що Євробачення ніхто не дивиться, а у перемозі України замішана політика.

За правилами Євробачення 2023 року мають провести на території України. Багатьом росіянам така ідея не подобається – вони відверто кажуть, що до цього часу нашої країни вже не буде.

Інші жителі РФ продовжують занурюватися в інформаційний вакуум у спробах усіляко ігнорувати те, що відбувається у всьому світі.

Kalush Orchestra зі сцени закликали весь світ допомогти звільнити наших людей з Азовсталі, де вони виживають у нелюдських умовах під постійним бомбардуванням з боку Росії. На тлі заздрощів, жителі РФ можуть лише мріяти про дискваліфікацію українців за висловлювання.

На тлі бурхливих обговорень можна помітити, що перемога України на Євробаченні 2022 року обурює росіян більше, ніж війна, яка забрала тисячі життів. Один із користувачів це спритно помітив.

Знайти зв’язок там, де його немає – улюблена рубрика країни-агресора. У Twitter вже активно приплели до Євробачення стрілянину у США.

Росіянам стало прикро і за свою країну – РФ дискваліфікували у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого. Проте для багатьох справжні причини лишилися загадкою.

Перемога Kalush Orchestra образила і росіян, які прийшли в Україну захоплювати території. Вони зробили написи на тему Євробачення на тих ракетах, якими бомбардують Азовсталь. Знімками поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Теги
Kalush, Євробачення, Війна в Україні
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