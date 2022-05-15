У фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2022 року перемогла Україна, яку представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Як і очікувалося, це не сподобалося жителям Росії, яких дискваліфікували цього року, заборонивши брати участь у конкурсі.

Перемога українців показала, що на нашому боці вся Європа і це стосується не тільки Євробачення, а й повномасштабної війни з РФ.

Реакція росіян на перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні 2022 року – далі в матеріалі.

На тлі того, що підкупити суддів конкурсу рублями не можна, жителі РФ намагаються зменшити велич та популярність заходу. Росіяни намагаються переконати решту у тому, що Євробачення ніхто не дивиться, а у перемозі України замішана політика.

реально кому-то интересно Евровидение? — пандемик (@romapandemik) May 14, 2022

пока спала, приснилось, что победил азербаджан, проснулась, надо же украина, никто не удивлён, как по мне это евровидение было слабым, мне ни одна песня не зашла, кроме латвии, которую даже в финал не пустили — кaйндли.???? (@virusskk) May 15, 2022

За правилами Євробачення 2023 року мають провести на території України. Багатьом росіянам така ідея не подобається – вони відверто кажуть, що до цього часу нашої країни вже не буде.

Следующее Евровидение негде будет проводить — Кустик кринжовника ???? (@maybe_me_or) May 15, 2022

Інші жителі РФ продовжують занурюватися в інформаційний вакуум у спробах усіляко ігнорувати те, що відбувається у всьому світі.

Игнорировать слова: Евровидение в Твитер точка ком — Дружелюбный мститель (@DEADTWIT0) May 15, 2022

Я ленивая, но уже хочется разобраться, как скрыть от себя в твиттере Евровидение — Привет Рысь (@Superior_BLR) May 15, 2022

Kalush Orchestra зі сцени закликали весь світ допомогти звільнити наших людей з Азовсталі, де вони виживають у нелюдських умовах під постійним бомбардуванням з боку Росії. На тлі заздрощів, жителі РФ можуть лише мріяти про дискваліфікацію українців за висловлювання.

евровидение вне политики, да, говорите? их как минимум должны были дисквалифицировать, а получается так, что еще и первое место дали. абсолютно не честное награждение. или это как утешающий приз решили сделать для них? — Квантовый фарт (@KvantovyjF) May 15, 2022

На тлі бурхливих обговорень можна помітити, що перемога України на Євробаченні 2022 року обурює росіян більше, ніж війна, яка забрала тисячі життів. Один із користувачів це спритно помітив.

увидела твит где говорится о том, что странно что Евровидение возмущает людей больше чем война

цитировать не буду, тк у пользователя закрыт акк

но я согласна на 200 процентов из 100 — любовь и голуби ???????? (@kithrns) May 15, 2022

Знайти зв’язок там, де його немає – улюблена рубрика країни-агресора. У Twitter вже активно приплели до Євробачення стрілянину у США.

В американском Баффало случилось своё «Евровидение». И пока Европа дружно зиговала в честь Украины, сторонник идей превосходства белой расы с «чёрным солнцем» на груди отправил на тот свет 10 человек.

У американских либералов уже истерика. pic.twitter.com/12NWKCWkcC — 2lin???????????? (@2lin15) May 15, 2022

Росіянам стало прикро і за свою країну – РФ дискваліфікували у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого. Проте для багатьох справжні причини лишилися загадкою.

Кто говорит, что Евровидение – не про политику, скажите, почему у РФ там нет шансов? Почему РФ там в принципе нет? Наверное, потому что на геев смотреть не хотим, ага. — Альфа (@AlfaTweet) May 15, 2022

Перемога Kalush Orchestra образила і росіян, які прийшли в Україну захоплювати території. Вони зробили написи на тему Євробачення на тих ракетах, якими бомбардують Азовсталь. Знімками поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.