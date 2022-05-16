Свои нам — Польша с Литвой: Забужко о политизированности Евровидения

Известная украинская писательница Оксана Забужко заявила, что Евровидение всегда имело политический подтекст. Однако раньше Украина голосовала за Беларусь и РФ, потому что будто бы были свои, а ныне своими стали Польша и Литва.

Свой рассказ писательница начала с того, как увидела в Кракове польских строителей, напевающих Стефанию.

— Индустрия, в которой задействован массовый ресурс (миллионы людей и миллиарды средств), по определению не может быть внеполитической. Это не просто футбол и не просто песенное шоу, это всегда еще и коллективная воля и коллективные интересы. А также их столкновения, – подчеркнула Забужко.

По ее словам, Евровидение – это музыкальный конкурс. Однако он также остается конкурсом, в котором Европа демонстративно за своих.

— Из результатов всегда ясно видно, кто в Европе с кем и против кого. И Украина долгие годы тоже была голосовала “за своих” – за Россию и Беларусь. Даже после 2014 года Россия продолжала получать от нас незаслуженно высокий “семейный” балл, который всегда дают “у себя во дворе” друг другу — Балканы и Пиренеи, Балтика и Скандинавия, — заявила Оксана Забужко.

Она добавила, что благодаря беде у нас изменились страны, которые мы считаем своими.

— Из Хроники Стрыйковского, где были три брата Лех, Чех и Рус: один пошел в Краков, второй в Прагу, третий в Киев. Мы вернулись, мы дома, у себя в Европе, и свои нам – Польша с Литвой, – заявила писательница.

Она также констатировала, что вернулось домой только население, а вот жюри Евровидения от Украины застряло в СНГ.