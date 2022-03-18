Вони сліпі: Каменських про пісню про Україну та росіян під пропагандою

Відома співачка Настя Каменських уже під час війни написала пісню присвячену Україні. Композиція підкреслює силу українського народу. Каменських поділилася під час телемарафону, що це її вклад у те, щоб підняти дух співвітчизників.

– Слова написав Потап. Дуже гарні слова. Я написала мелодію. Це єдине, що я можу зараз зробити, окрім волонтерства, – зазначила артистка.

Вона додала, що пісня покликана донести до кожного куточку світу інформацію про події в Україні.

Співачка наголосила, що піснею хотіла підбадьорити співвітчизників.

– Я хотіла нею сказати, що ми дуже сильні, ми єдині, ми вже переможці. Я дуже пишаюся своєю країною, – заявила Каменських.

Артистка розповіла, що довго не могла записати трек через тремтіння голосу. Ба більше, навіть у кінцевому записі є моменти, де голос Насті тремтить.

– Я настільки багато туди вклала серця, душі, болю, любові. Навіть зараз, коли я бачу, що люди репостять цю пісню, то я без сліз не можу на це реагувати, – додала Настя Каменських.

NK відома не лише в Україні, а й інших країнах, зокрема іспаномовних. Вона під час телемарафону наголосила, що дає інтерв’ю по всьому світу, щоб розповісти про війну в Україні.

Ведучі телемарафону також поцікавилися, як Каменських спілкується з російськими знайомими.

– Дуже складно спілкуватися з людьми, які перебувають під пропагандою. Дуже важно розкрити людям очі, бо вони сліпі через те, що перебувають у зоні із закритою інформацією. Якби їм можна було відкрити очі, то вони б були в шоці. Проте це неможливо, – зазначила Настя Каменських.

Вона заявила, що дуже хоче, щоб росіяни нарешті прозріли. Всі українці артисти намагаються хоча б якось достукатися до них.