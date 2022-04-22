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Свобода — Украина! Каменских открыла церемонию Latin American Music Awards

22 апреля 2022, 12:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Свобода — Украина! Каменских открыла церемонию Latin American Music Awards

Украинская певица Настя Каменских (NK) открыла церемонию Latin American Music Awards номером в поддержку Украины.

Артистка исполнила песню Where is the love вместе с The Black Eyed Peas, Ozuna, Farruko, Chiquis и другими латиноамериканскими звездами, призывая к миру.

Во время выступления на экранах сзади транслировались кадры российско-украинской войны. Сама Настя в руках держала флаг Украины.

Также Каменских выступила с речью, отметив, что каждая нация имеет право жить независимо.

— Каждый город имеет право на полную безопасность. Все мы вправе жить под мирным небом. Мы все имеем право на счастье и свободу. И это то, за что Украина борется сейчас. Это то, о чем мы просим вас. Защитить нас, поддерживая Украину. Прямо сейчас то, что происходит в моей стране, это не просто страшная война. Россия совершает геноцид против украинцев. И это не должно остаться безнаказанным, — сказала артистка.

Она отметила красоту Украины, а также искренность и простоту нашего народа.

— Maluma собрал огромный Дворец спорта в Киеве… Rosalia снимала свой видеоклип в Киеве и работала с украинским продакшеном. Bad Bunny… Ребята слушают твою музыку, когда едут в авто. Они не понимают ни слова, но они чувствуют себя хорошо в тот момент, потому что музыка не имеет границ, — добавила Каменских.

Сейчас же украинцы вместо музыки слушают взрывы. Певица призвала не позволить войне в Украине стать чем-то обыденным. Она попросила не забывать о нашей стране, говорить о ней и поддерживать.

— У свободы сейчас другое имя. Свобода – это Украина. Слава Украине! — сказала Настя.

Ранее Настя Каменских написала песню, посвященную Украине. Трек подчеркивает силу украинского народа.

По словам артистки, это ее вклад в то, чтобы поднять дух соотечественников.

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Теги
Настя Каменских, Підтримка України
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