Українська співачка Світлана Тарабарова презентувала нову пісню, де закликала закрити небо над Україною. Музична композиція називається Close the sky.

Представлений трек також супроводжується відеорядом – різні моменти та наслідки бомбардувань російських агресорів. У ролику можна побачити породіль із зруйнованого пологового будинку Маріуполя, наслідки обстрілів Харкова, момент влучення ракети в житловий будинок у Києві, дітей, яких намагаються врятувати медики, людей у ​​бомбосховищах та багато іншого.

– Закрийте небо – заклик усіх мирних громадян України. Будь ласка, спитайте ваш уряд, чому вони ще не зробили цього? – написала Тарабарова в Instagram.

Варто зазначити, що зірки українського шоу-бізнесу зараз всіляко намагаються підтримувати народ і воїнів ЗСУ. Вони записують вірші, пісні, відео, займаються волонтерством і навіть йдуть до тероборони.

Нещодавно свій хіт Місяць переспівала Наталя Могилевська. Тепер композиція містить актуальні рядки про війну.

Фото: Світлана Тарабарова