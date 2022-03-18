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Світлана Тарабарова в новій пісні закликала закрити небо над Україною

18 Березня 2022, 15:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Світлана Тарабарова в новій пісні закликала закрити небо над Україною

Українська співачка Світлана Тарабарова презентувала нову пісню, де закликала закрити небо над Україною. Музична композиція називається Close the sky.

Представлений трек також супроводжується відеорядом – різні моменти та наслідки бомбардувань російських агресорів. У ролику можна побачити породіль із зруйнованого пологового будинку Маріуполя, наслідки обстрілів Харкова, момент влучення ракети в житловий будинок у Києві, дітей, яких намагаються врятувати медики, людей у ​​бомбосховищах та багато іншого.

– Закрийте небо – заклик усіх мирних громадян України. Будь ласка, спитайте ваш уряд, чому вони ще не зробили цього? – написала Тарабарова в Instagram.

Варто зазначити, що зірки українського шоу-бізнесу зараз всіляко намагаються підтримувати народ і воїнів ЗСУ. Вони записують вірші, пісні, відео, займаються волонтерством і навіть йдуть до тероборони.

Нещодавно свій хіт Місяць переспівала Наталя Могилевська. Тепер композиція містить актуальні рядки про війну.

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Фото: Світлана Тарабарова

Теги
Війна в Україні , Світлана Тарабарова
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