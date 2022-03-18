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Светлана Тарабарова в новой песне призвала закрыть небо над Украиной

18 марта 2022, 15:09
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Светлана Тарабарова в новой песне призвала закрыть небо над Украиной

Украинская певица Светлана Тарабарова презентовала новую песню, в которой призвала закрыть небо над Украиной. Музыкальная композиция получила название Close the sky.

Представленный трек также сопровождается видеорядом — разные моменты и последствия бомбардировок русских агрессоров. В ролике можно увидеть рожениц из разрушенного роддома Мариуполя, последствия обстрелов Харькова, момент попадания ракеты в жилой дом в Киеве, детей, которых пытаются спасти медики, людей в бомбоубежищах и многое другое.

— Закройте небо — призыв всех мирных граждан Украины. Пожалуйста, спросите ваше правительство, почему они еще не сделали этого? — написала Тарабарова в Instagram.

Следует отметить, что звезды украинского шоу-бизнеса сейчас всячески пытаются поддерживать народ и воинов ВСУ. Они записывают стихи, песни, видео, занимаются волонтерством и даже идут в терроборону.

Недавно свой хит Місяць перепела Наталья Могилевская. Теперь композиция содержит актуальные строчки о войне.

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Фото: Светлана Тарабарова

Теги
Війна в Україні , Светлана Тарабарова
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