Украинская певица Светлана Тарабарова презентовала новую песню, в которой призвала закрыть небо над Украиной. Музыкальная композиция получила название Close the sky.

Представленный трек также сопровождается видеорядом — разные моменты и последствия бомбардировок русских агрессоров. В ролике можно увидеть рожениц из разрушенного роддома Мариуполя, последствия обстрелов Харькова, момент попадания ракеты в жилой дом в Киеве, детей, которых пытаются спасти медики, людей в бомбоубежищах и многое другое.

— Закройте небо — призыв всех мирных граждан Украины. Пожалуйста, спросите ваше правительство, почему они еще не сделали этого? — написала Тарабарова в Instagram.

Следует отметить, что звезды украинского шоу-бизнеса сейчас всячески пытаются поддерживать народ и воинов ВСУ. Они записывают стихи, песни, видео, занимаются волонтерством и даже идут в терроборону.

Недавно свой хит Місяць перепела Наталья Могилевская. Теперь композиция содержит актуальные строчки о войне.

Фото: Светлана Тарабарова