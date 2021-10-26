Російську акторку Світлани Світличну знайшли на зйомках одного із ток-шоу. Син зірки фільму Діамантова рука підтвердив цю інформацію.

Світлану знайшли на території кіностудії імені Горького, з нею все добре. Поки невідомо, чому зірка весь цей час не виходила на зв’язок з рідними.

– Так, мою маму знайшли! Але де вона була чотири дні? Передайте також волонтерам велике дякую від мене! Від усієї душі! Я радий, що її знайшли, але й не радий. Тому що зазвичай вона так не робить. Але я взагалі вже з нею не спілкуюсь, взагалі! Ось кранти, розумієте? Так можете їй і передати! – емоційно сказав Олексій.

У Москві кілька днів тривали пошуки Світличної. До справи щодо зникнення артистки підключилися родичі та поліція.

Пошуками займалися у трьох адміністративних округах Москви. Розслідуванню допомагала організація Ліза Алерт, вони розклеїли 2 150 оголошень, а також цілодобово обдзвонювали усі лікарні.

Що відомо про зникнення Світлани Світличної

За два дні до зникнення Світлані Світличній викликали швидку допомогу на кіностудію імені Горького. Акторці стало зле через підвищений тиск, але її не стали госпіталізувати.

У цей же день вона потрапила в об’єктив камер спостереження. На записі видно, як артистку проводжають до квартири консьєрж і сусіди.

За словами голови Гільдії акторів Росії Валерії Гущиної, незадовго до свого зникнення Світлична просила про допомогу і заявляла, що з неї знущаються.

Прийшовши до офісу Гільдії акторів, вона вимагала юриста, який нібито мав захистити її. Але вона не уточнила, хто саме з неї знущається. Світличну відвезли на таксі додому за адресою, яку вказала невістка знаменитості. Сама акторка домашню адресу згадати не змогла.

Друзі не вірили у зникнення Світличної

Представник акторки Сергій Рубльов оголосив журналістам, що Світлична не зникла, а просто перестала з’являтися на телебаченні і більше не виходить на зв’язок через проблеми зі здоров’ям. Він запевнив, що зірку відвідують родичі.

Друг акторки, актор Іван Ніколаєв, також відмовився вірити в її зникнення, відзначивши, що Світлична просто переїхала ближче до родичів і не хоче про це розмовляти.

Близькі не прокоментували заяву Ніколаєва, тому поліція активно продовжувала пошуки зірки.

Подруга актриси Олена Перелигіна нагадала, що це не перший випадок зникнення Світличної. Вона припустила, що такі інциденти відбуваються через вік, висловивши стурбованість тим, що артистка може постраждати.

Що відомо про Світлану Світличну

Зірка та секс-символ радянського кіно народилася в Вірменській РСР 1940 року. У 19 років вона дебютувала в кіно, а 1968 року зіграла роль фатальної красуні в комедії Леоніда Гайдая Діамантова рука.

У фільмографії Світличної близько 40 картин, серед них: Стряпуха, Місце зустрічі змінити не можна, Їм підкорюється небо.

Нагадаємо, що Світлана Світлична перестала виходити на зв’язок 22 жовтня. З відповідною заявою до поліції звернулися родичі зірки.

У квартирі, в якій проживає 81-річна Світлана, її не знайшли. Син жінки зізнався, що після травми, яку Світлична дістала під час зйомок, у неї почалися проблеми з пам’яттю. Влітку 2020 року на одному з інтерв’ю на Світлану впав софіт.