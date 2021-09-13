Британська акторка Таня Фір зникла безвісти в США. Зірка серіалу Доктор Хто вже три дні не виходить на зв’язок із близькими.

Про те, що Фір зникла безвісти стало відомо після того, як в Twitter створили відповідний аккаунт, в якому просять повідомляти будь-яку інформацію про її місцезнаходження. Користувачі мережі запустили хештег #FindTanyaFear.

This account is dedicated to finding our beloved Tanya Fear who went missing in the Hollywood Bowl area on 9th Sep 2021. Tanya has a distinct British accent, is 5ft4, weighs about 140lbs, brown eyes, black hair and her hair looks like the picture below. #FindTanyaFear pic.twitter.com/ntTrhaR1pv — #FindTanyaFear (@FindTanyaFear) September 12, 2021

– Цей акаунт присвячений пошуку нашої улюбленої Тані Фір, яка пропала безвісти в районі Голлівуд-боул 9 вересня 2021 року – написали в Twitter.

Дещо згодом з’явилося повідомлення про те, що Таню бачили 12 вересня в магазині на бульварі Санта-Моніка. Вона була одягнена в приталений коричневий топ із короткими рукавами та темні картаті штани.

Заяву про зникнення Фір подали у четвер, 9 вересня. Відомо, що акторка приїхала в Лос-Анджелес заради кар’єри стендап-коміка.

Менеджер Фір Алекс Коул сказав, що востаннє вони розмовляли вісім днів тому та вирішували робочі питання. До пошуку акторки підключилися її колеги, шанувальники та всі небайдужі місцеві жителі.

Таня Фір знялася в чималій кількості фільмів, дебютувавши в кіно в 1997 році. Серед відомих робіт – телесеріали Дівчата, Суто англійські вбивства, Зачистка, Моя вечеря з Ерве і Доктор Хто.

Доктор Хто – найтриваліший науково-фантастичний серіал у світі (861 епізод), за що був внесений до книги рекордів Гіннеса. Також він набув статусу культового та став важливою частиною масової культури Великої Британії.