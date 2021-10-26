Российскую актрису Светлану Светличную нашли на съемках одного из ток-шоу. Сын звезды фильма Бриллиантовая рука подтвердил эту информацию.

Светлана была найдена на территории киностудии имени Горького, с ней все хорошо. Пока неизвестно, почему звезда все это время не выходила на связь с родными.

— Да, мою маму нашли! Но где она была четыре дня? Передайте также волонтерам большое спасибо от меня! От всей души! Я рад, что ее нашли, но и не рад. Потому что, как правило, она так не поступает. Но я вообще уже с ней не общаюсь, вообще! Вот кранты, понимаете? Так можете ей и передать! – эмоционально сказал Алексей.

В Москве несколько дней продолжались поиски Светличной. К делу об исчезновении артистки подключились родственники и полиция.

Поисками занимались в трех административных округах Москвы. Расследованию помогала организация Лиза Алерт, они расклеили 2 150 объявлений, а также круглосуточно обзванивали все больницы.

Что известно об исчезновении Светланы Светличной

За два дня до исчезновения Светлане Светличной вызвали скорую помощь на киностудию имени Горького. Актрисе стало плохо из-за повышенного давления, но ее не стали госпитализировать.

В этот же день она попала в объектив камер наблюдения. На записи видно, как артистку провожают в квартиру консьерж и соседи.

По словам главы Гильдии актеров России Валерии Гущиной, незадолго до своего исчезновения Светличная просила о помощи и заявляла, что над ней издеваются.

Придя в офис Гильдии актеров, она требовала юриста, который якобы должен защитить ее. Но она не уточнила, кто именно над ней издевается. Светличную отвезли на такси домой по адресу, который указала невестка знаменитости. Сама актриса домашний адрес вспомнить не смогла.

Друзья не верили в исчезновение Светличной

Представитель актрисы Сергей Рублев объявил журналистам, что Светличная не исчезла, а просто перестала появляться на телевидении и больше не выходит на связь из-за проблем со здоровьем. Он заверил, что звезду навещают родственники.

Друг актрисы, актер Иван Николаев, также отказался верить в ее исчезновение, отметив, что Светличная просто переехала поближе к родственникам и не хочет об этом говорить.

Близкие не прокомментировали заявление Николаева, потому полиция активно продолжала поиски звезды.

Подруга актрисы Елена Перелыгина напомнила, что это не первый случай исчезновения Светличной. Она предположила, что такие инциденты происходят в силу возраста, выразив обеспокоенность тем, что артистка может пострадать.

Что известно о Светлане Светличной

Звезда и секс-символ советского кино родилась в Армянской ССР в 1940 году. В 19 лет она дебютировала в кино, а в 1968 году сыграла роль роковой красотки в комедии Леонида Гайдая Бриллиантовая рука.

В фильмографии Светличной около 40 картин, в их числе: Стряпуха, Место встречи изменить нельзя, Им покоряется небо.

Напомним, что Светлана Светличная перестала выходить на связь 22 октября. С соответствующим заявлением в полицию обратились родственники звезды.

В квартире, где проживает 81-летняя Светлана, ее не нашли. Сын женщины признался, что после травмы, которую Светличная получила во время съемок, у нее начались проблемы с памятью. Летом 2020 года на одном из интервью Светлане упал софит.