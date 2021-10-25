Російська акторка Світлана Світлична зникла безвісти в Москві. Однак актор Валерій Ніколаєв спростував цю інформацію, сказавши, що артистка просто переїхала.

Родичка зірки фільму Діамантова рука звернулися до поліції з відповідною заявою. Вона повідомила, що Світлична не виходить на зв’язок із 22 жовтня. Однак згодом у правоохоронні органи звернувся і син артистки Олексій, який сказав, що його мама зникла ще 21 жовтня. Про це повідомляють росЗМІ.

У квартирі, в якій проживає 81-річна Світлана, її не знайшли.

Наразі акторку продовжують шукати. Крім того, її син розповів, що після травми, яку Світлична дістала під час зйомок, у неї почалися проблеми з головою. Влітку 2020 року на одному з інтерв’ю на Світлану впав софіт.

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У свою чергу друг акторки, актор Валерій Ніколаєв сказав, що Світлична не зникла, а переїхала ближче до родичів і не хоче ні з ким розмовляти.

– Світлана нікуди не зникла, вона переїхала ближче до родичів… Тепер живе за 5 хвилин від них. Вона не хоче говорити про це з пресою, оскільки їй вже багато років, – сказав він.

Раніше ми писали, що зірка серіалу Доктор Хто зникла безвісти у США. У Twitter навіть створили відповідний акаунт для допомоги в пошуках Тані Фір і запустили хештег #FindTanyaFear.

Згодом акторку знайшли живою і неушкодженою, проте госпіталізували для обстеження. Де перебувала зірка – невідомо.