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Свічка – символ співчуття: Софія Ротару відреагувала на ракетну атаку по Одесі

14 Червня 2023, 11:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
София Ротару
Джерело: Софія Ротару

Співачка Софія Ротару відреагувала на ракетний удар Калібрами по Одесі, який здійснили російські війська вночі 14 червня.

Станом на 09:00 відомо, що ворожа атака забрала життя трьох людей. Ще 13 дістали поранення.

Цього разу, як і протягом усієї повномасштабної війни, Ротару виставила черговий пост в Instagram-stories у вигляді картинки. На чорно-білому фото – одна зі зруйнованих унаслідок атаки будівель і напис: Одеса. 14.06.2023. Своє ставлення співачка передала свічкою – символом співчуття.

Софія Ротару атака по Одесі

Чи сама Софія обрала такий спосіб реакції на те, що відбувається в нашій країні через РФ – невідомо. Можливо, це зовсім публікує не артистка, а, наприклад, її менеджер чи хтось із команди. А може, й вона сама. У будь-якому разі це дає зрозуміти, що вона на боці України.

До слова, раніше латвійська співачка Лайма Вайкуле розповіла про реакцію Софії Ротару на початок повномасштабної війни. Каже, тоді вона була в жахливому стані і перший час перебувала в Києві.

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