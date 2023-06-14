Співачка Софія Ротару відреагувала на ракетний удар Калібрами по Одесі, який здійснили російські війська вночі 14 червня.

Станом на 09:00 відомо, що ворожа атака забрала життя трьох людей. Ще 13 дістали поранення.

Цього разу, як і протягом усієї повномасштабної війни, Ротару виставила черговий пост в Instagram-stories у вигляді картинки. На чорно-білому фото – одна зі зруйнованих унаслідок атаки будівель і напис: Одеса. 14.06.2023. Своє ставлення співачка передала свічкою – символом співчуття.

Чи сама Софія обрала такий спосіб реакції на те, що відбувається в нашій країні через РФ – невідомо. Можливо, це зовсім публікує не артистка, а, наприклад, її менеджер чи хтось із команди. А може, й вона сама. У будь-якому разі це дає зрозуміти, що вона на боці України.

До слова, раніше латвійська співачка Лайма Вайкуле розповіла про реакцію Софії Ротару на початок повномасштабної війни. Каже, тоді вона була в жахливому стані і перший час перебувала в Києві.