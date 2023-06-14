Певица София Ротару отреагировала на ракетный удар Калибрами по Одессе, который совершили российские войска ночью 14 июня.

По состоянию на 09:00 известно, что вражеская атака унесла жизни трех человек. Еще 13 получили ранения.

В этот раз, как и на протяжении всей полномасштабной войны, Ротару выставила очередной пост в Instagram-stories в виде картинки. На черно-белом фото — одно из разрушенных в результате атаки зданий и надпись: Одесса. 14.06.2023. Свое отношение певица передала свечой – символом соболезнования.

Сама ли София выбрала такой способ реакции на происходящее в нашей стране из-за РФ — неизвестно. Возможно, это вовсе публикует не артистка, а, например, ее менеджер или кто-то из команды. А может, и она сама. В любом случае это дает понять, что она на стороне Украины.

К слову, ранее латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о реакции Софии Ротару на начало полномасштабной войны. Говорит, тогда она была в ужасном состоянии и первое время находилась в Киеве.