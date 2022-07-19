Зірки українського шоу-бізнесу висловлюють жаль у зв’язку зі смертю акторки та ведучої Руслани Писанки. Хтось згадує спільні проєкти, хтось – людські якості артистки, а хтось дякує за мудрі поради.

Співачка Наталія Могилевська вирішила згадати, як вони з Русланою брали участь у танцювальному шоу в 2006 році. Тоді разом із ними у проєкті був і президент України Володимир Зеленський.

Наталія каже, у ті дні найбільше працювала Писанка, оскільки мала високий зріст і зайву вагу, з якою вона боролася.

Зараз дивляться

– Це був справжній подвиг та справжній героїзм! Її благородний та гарний вихід із проєкту був по-справжньому королівським. Королевою неможливо стати, королевою народжуються. Справжнє благородство, внутрішня сила, божественний талант та іскрометний гумор – рідкісні якості для однієї людини. Світла пам’ять, Русю! – написала Могилевська.

Висловила свій біль і виконавиця Ірина Білик, зазначивши, що акторка була найдобрішою та найкрасивішою з усіх.

– У це неможливо повірити. Світла пам’ять! – Написала співачка.

Співачка Марія Бурмака сказала, що їй складно підібрати потрібні слова, зазначивши, що Руслана назавжди залишиться в серці кожного.

– Хай твоя душа літає над Києвом і захищає його. Ти назавжди залишишся в серцях. Вічна пам’ять та царства небесного, – написала артистка.

Народний депутат України та актор Роман Грищук згадав знамениті прогнози погоди Писанки. Таким чином він попрощався із ведучою.

– Померла Руслана Писанка. На вулиці йде дощ. Вітер південно-східний, два метри за секунду. Сумно, коли йдуть легенди дитинства, – написав Роман.

Політичний діяч Борислав Береза ​​згадав, як зовсім нещодавно Руслана вітала його з днем ​​народження.

– Ти була неймовірно яскравою, талановитою та класною. Ти була джерелом приголомшливих історій, мудрих порад та людського тепла. Ти була… Тепер це все у минулому. Прощай. Руслана Писанка RIP, – написав Береза.

Телеведуча Леся Нікітюк закликала людей цінувати життя щодня.

– Русланочко, як же так. Світла пам’ять! У мене просто немає слів. Живеш, радієш, віриш, любиш, будуєш, працюєш, народжуєш. І десь замість якоїсь коми може стати слово – війна, тяжка хвороба, смерть. Дякуйте за кожен прожитий день, не займайтеся сра**м, оскільки ми не знаємо, що буде завтра, – написала Леся.

Акторка Дар’я Трегубова зазначила, що Писанка назавжди залишиться втіленням жіночності та першим секс-символом українського телебачення.

Ведучий Юрій Горбунов наголосив, що Писанка завжди була сповнена оптимізму і мала дивовижне почуття гумору.

– Важко повірити! Сьогодні пішла з життя наша чудова колега Руслана Писанка! Прекрасна акторка та телеведуча! Відпочивай, Русю! Нехай земля тобі буде пухом, – написав телеведучий.

Продюсер Сергій Перман поділився фото, на якому вони зображені з Русланою в молодому віці.

– Немислимо! Русю, прощай! – підписав кадр Перман.

Ведучий Тимур Мірошниченко вирішив показати останнє спільне фото із Писанкою.

– Русічко, найкращих ролей тобі в небесному кіно, – підписав він кадр.

Уранці 19 липня стало відомо, що Руслана Писанка померла. Їй було 56 років. Акторка перебувала в Німеччині, де вела боротьбу з тяжкою хворобою.