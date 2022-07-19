Звезды украинского шоу-бизнеса выражают сожаление в связи с уходом актрисы и ведущей Русланы Писанки. Кто-то вспоминает совместные проекты, кто-то — человеческие качества артистки, а кто-то благодарит за мудрые советы.
Певица Наталия Могилевская решила вспомнить, как они с Русланой участвовали в танцевальном шоу в 2006 году. Тогда вместе с ними в проекте был и президент Украины Владимир Зеленский.
Наталия говорит, в те дни больше всех работала Писанка, поскольку у нее был высокий рост и лишний вес, с которым она боролась.
— Это был настоящий подвиг и подлинный героизм! Ее благородный и красивый выход из проекта был по-настоящему королевским. Королевой невозможно стать, королевой рождаются. Подлинное благородство, внутренняя сила, божественный талант и искрометный юмор – редкие качества как для одного человека. Светлая память, Руся! — написала Могилевская.
Выразила свою боль исполнительница Ирина Билык, отметив, что актриса была самой доброй и самой красивой из всех.
— В это невозможно поверить. Светлая память! — написала певица.
Певица Мария Бурмака сказала, что ей сложно подобрать нужные слова, отметив, что Руслана навсегда останется в сердце каждого.
— Пусть душа твоя летает над Киевом и защищает его. Ты навсегда останешься в сердцах. Вечная память и царствия небесного, — написала артистка.
Народный депутат Украины и актер Роман Грищук вспомнил знаменитые прогнозы погоды Писанки. Таким образом он попрощался с ведущей.
— Умерла Руслана Писанка. На улице идет дождь. Ветер юго-восточный, два метра в секунду. Грустно, когда уходят легенды детства, — написал Роман.
Политический деятель Борислав Береза вспомнил, как совсем недавно Руслана поздравляла его с днем рождения.
— Ты была невероятно яркой, талантливой и классной. Ты была источником потрясающих история, мудрых советов и человеческого тепла. Ты была… Теперь это все в прошлом. Прощай. Руслана Писанка RIP, — написал Береза.
Телеведущая Леся Никитюк призвала людей ценить каждый день жизни.
— Русланочка, как же так. Светлая память! У меня просто нет слов. Живешь, радуешься, веришь, любишь, строишь, работаешь, рождаешь. И где-то вместо какой-то запятой может стать слово — война, тяжелая болезнь, смерть. Благодарите за каждый прожитый день, не занимайтесь сра**м, поскольку мы не знаем, что будет завтра, — написала Леся.
Актриса Дарья Трегубова отметила, что Писанка навсегда останется воплощением женственности и первым секс-символом украинского телевидения.
Ведущий Юрий Горбунов подчеркнул, что Писанка всегда была полна оптимизма и обладала удивительным чувством юмора.
— Трудно поверить! Сегодня ушла из жизни наша замечательная коллега Руслана Писанка! Прекрасная актриса и телеведущая! Отдыхай, Руся! Пусть земля тебе будет пухом, — написал телеведущий.
Продюсер Сергей Перман поделился фото, на котором они запечатлены с Русланой в молодом возрасте.
— Немыслимо! Руся, прощай! — Подписал кадр Перман.
Ведущий Тимур Мирошниченко решил показать последнее совместное фото с Писанкой.
— Русичка, самых лучших ролей тебе в небесном кино, — подписал он кадр.
Утром 19 июля стало известно, что Руслана Писанка умерла. Ей было 56 лет. Актриса находилась в Германии, где вела борьбу с тяжелой болезнью.