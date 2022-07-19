Уранці 19 липня український шоу-бізнес сколихнула сумна новина — акторка та ведуча Руслана Писанка померла в Німеччині, де боролася із тяжкою хворобою.

Її часто можна було бачити на телевізійних екранах. Упродовж своєї кар’єри вона вела прогнози погоди, різноманітні шоу, брала участь у проєктах та знімалась у кіно.

Коротка біографія Руслани Писанки

Руслана Писанка народилася в Києві 17 листопада 1965 року. Батько артистки – український оператор документального кіно Ігор Писанко.

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У 1995 році Руслана отримала диплом за спеціальністю режисер телебачення, закінчивши Київський державний інститут культури.

У кіно з 1991 року – одна з перших помітних робіт акторки у фільмі Андрія Бенкендорфа Кілька любовних історій.

Паралельно зі зйомками в стрічках в Україні, Польщі, Нідерландах та РФ Писанка встигала брати участь у проєктах. Її можна було побачити у танцювальних, вокальних та спортивних шоу.

У 2008 році вона разом із нинішнім президентом України Володимиром Зеленським вела реаліті-шоу.

У 2012 році Писанка вийшла заміж за Ігоря Ісакова. У 2017 році вони разом брали участь у проєкті СТБ Зважені та щасливі. Дітей у подружжя не було.

Під час повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія, ведуча зазнала непоправної втрати – пішла з життя її мати.

У фільмографії акторки – понад 30 стрічок. Одна з останніх (2020-2021) – серіал Філін, де артистка зіграла головну роль – патологоанатома Зою Кавун.

Варто зазначити, що Руслана є лауреатом Державної премії України ім. Довженка за акторську роботу у фільмі Москаль-чарівник.