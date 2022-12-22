Гурт ТІК випустив нову пісню під назвою Журавлі. Її присвятили всім, кого забрала війна із Росією.

Для зворушливої роботи також створили кліп. В основі пісні закладено вірш Посвячення загиблому солдатові поетеси Анни Осадчій. Музикант зізнався, що йому багато хто скидає свою творчість, але цей вірш зміг достукатися до його серця.

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– Якщо не рахувати перезапуск Люби ти Україну – це перша прем’єра нашої групи з початку повномасштабної війни. Ми хотіли сказати саме те, що йде від щирого серця, – заявив лідер групи ТІК Віктор Бронюк.

Так, лідер ТІК дописав приспів та музику. На жаль, пісню записували не всім складом – частина артистів зараз проходять службу до ЗСУ.

– Хоча пісня вийшла сумна, зате справді щира та близька кожному. Коли ми розпочали репетиції, зізнаюся: ледь вдавалося стримати клубок у горлі, — ділиться лідер гурту.

У середині грудня Wellboy випустив свій новий альбом 8 марабу. Разом із новою платівкою він також представив кліп на пісню Додому. Загалом новий альбом музиканта складається з восьми композицій, і шість із них нові для слухачів. У добірці кожен знайде щось собі.