Группа ТІК выпустила новую песню под названием Журавли. Ее посвятили всем, кого забрала война с Россией.

Для трогательной работы также создали и клип. В основе песни заложено стихотворение Посвящение погибшему солдату поэтессы Анны Осадчей. Музыкант признался, что ему многие скидывают свое творчество, но этот стих смог достучаться до его сердца.

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— Если не считать перезапуск Люби ти Україну — это первая премьера нашей группы с начала полномасштабной войны. Мы хотели сказать именно то, что идет от чистого сердца, — заявил лидер группы ТІК Виктор Бронюк.

Так, лидер ТІК дописал припев и музыку. К сожалению, песню записывали не всем составом — часть артистов сейчас проходят службу в ВСУ.

— Хотя песня получилась грустная, зато действительно искренняя и близкая каждому. Когда мы начали репетиции, признаюсь: едва удавалось сдержать клубок в горле, — делится лидер группы.

В средине декабря Wellboy выпустил свой новый альбом 8 марабу. Вместе с новой пластинкой он также представил клип на песню Домой. Всего новый альбом музыканта состоит из восьми композиции, и шесть из них новые для слушателей. В подборке каждый найдет что-то для себя.