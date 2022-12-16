Гурт KALUSH та репер SKOFKA випустили нову пісню: Око за око, зуб за зуб, загризуть тут за тризуб

На стримінгових та онлайн платформах з’явилась нова пісня гурту KALUSH і репера SKOFKA – Батьківщина.

Як зазначають у соцмережі музиканти, спільним треком мали на меті підтримати бойовий дух захисників.

– Написаний він душею і серцем, болем за Україну та смутком за померлими героями, написаний для підняття бойового духу наших захисників, а захисник тут кожен: хтось на передовій, а хтось в тилу, – йдеться у повідомленні.

Також KALUSH і SKOFKA зазначили, що цим треком вирішили підтримати спільний проєкт мережі ОККО та фонду Повернись живим зі збору на розвідкомплекси ШАРК для ЗСУ.

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– Тому що у нас спільна ціль – перемога, і цей проєкт пришвидшить її на 25 безпілотних авіаційних комплексів Шарк, на які потрібно зібрати 325 млн грн, – зазначають артисти.

Артисти додали, що підтримати збір можна на заправках ОККО, адже з кожного літра пального PULLS 1 гривня одразу летить на ці комплекси.

Нагадаємо, в рамках спільного з фондом проєкту мережа ОККО, починаючи з листопада, перераховує по 1 гривні з кожного літра проданого пального PULLS 95/Diesel на закупівлю безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК.

За 1,5 місяці акумульовано коштів майже на 8 таких акул. Таким чином, кожен український водій, який заправляється PULLSом помсти на ОККО, автоматично долучається до забезпечення військових очима в повітрі.