Украинский артист Wellboy выпустил свой новый альбом 8 марабу. Вместе с новой пластинкой он также представил клип на песню Домой.

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Всего новый альбом музыканта состоит из восьми композиции, и шесть из них новые для слушателей. В сборку также попала известная площадка Гуси, которая попала в Топ-100 Apple Music Ukraine впервые для нашей страны.

Известно, что работа над альбомом началась во время войны в Украине — полномасштабное вторжение оставило след на альбоме. Сборка 8 марабу — о боли разлуки любимых, и о тоске по отчему дому, и о футуристических прогнозах на будущий год, и о любви.

— Аист стал символом альбома. Мне эта птица по душе. Потому что она приносит хорошие новости и детишек, и я верю в то, что Украина переродится после войны и скоро будет мирное небо. Семью, я считаю, самым важным, что у нас есть. Она никогда от нас не отвернется. По жизни могут меняться друзья, враги, но семья у нас одна. Хотелось показать, что надо закаляться, хранить этот костер, греться вместе, обниматься и держаться в такое тяжелое время для Украины, — заявил Wellboy.

Напомним, что в ноябре в семье Wellboy случилось горе — умерла его прабабушка. Артист отреагировал на это, опубликовав в Instagram видео вместе с ней.