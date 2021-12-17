Суд відхилив позов Реп’яхової проти екс-дружини Павліка

Дніпровський суд Києва відмовив дружині українського співака Віктора Павліка, блогерці Катерині Реп’яховій у задоволенні позову проти його екс-дружини, танцівниці Лариси Созаєвої про захист честі та гідності.

Таке рішення суд ухвалив 14 грудня. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень наступного дня.

Хоча в рішенні суду не вказані імена позивача та відповідача. Проте номер провадження 2/755/9355/21 збігається з тим, під яким зареєстрували позовне звернення Реп’яхової до суду.

Відмовили Реп’яховій через те, що позов оформлений неправильно і не відповідає встановленим законом правилам. Зокрема, частина позову оформлена російською мовою.

Поки що у Реп’яхової є сім днів для того, щоб виправити всі помилки. Проте, якщо позов не виправлять, то і розглядатися він не буде.

З чого все почалося

25 листопада Катерина Реп’яхова заявила, що її бізнес в Instagram хочуть знищити. Вона тоді не називала імен, проте натякнула, що це екс-дружина її чоловіка Віктора Павліка. Лариса Созаєва заявила, що непричетна до цього. Також вона тоді назвала Катерину тварюкою та ще низкою неприємних епітетів.

Також у конфлікт втрутився і Віктор Павлік. Він заступився за Катерину та попросив екс-кохану залишити його нову родину в спокої.

7 грудня Катерина Реп’яхова звернулася з позовом до Дніпровського суду Києва.