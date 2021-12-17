Суд отклонил иск Репяховой против экс-жены Павлика

Днепровский суд Киева отказал жене украинского певца Виктора Павлика, блогеру Екатерине Репяховой в удовлетворении иска против его экс-жены, танцовщицы Ларисы Созаевой о защите чести и достоинства.

Такое решение суд вынес 14 декабря. Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений на следующий день.

Хотя в решении суда не указаны имена истца и ответчика. Однако номер производства 2/755/9355/21 совпадает с тем, под которым зарегистрировали исковое обращение Репяховой в суд.

Отказали Репяховой из-за того, что иск оформлен неправильно и не соответствует установленным законом правилам. В частности, часть иска оформлена на русском языке.

Пока у Репяховой есть семь дней для того, чтобы исправить все ошибки. Однако если иск не исправят, то и рассматриваться он не будет.

С чего все началось

25 ноября Екатерина Репяхова заявила, что ее бизнес в Instagram хотят уничтожить. Она тогда не называла имен, однако намекнула, что это экс-супруга ее мужа Виктора Павлика. Лариса Созаева заявила, что не имеет отношения к этому. Также она тогда назвала Екатерину тварью и еще рядом неприятных эпитетов.

Также в конфликт вмешался и Виктор Павлик. Он вступился за Екатерину и попросил экс-возлюбленную оставить его новую семью в покое.

7 декабря Екатерина Репяхова обратилась с иском в Днепровский суд Киева.