Суд у Лос-Анджелесі повністю звільнив поп-співачку Брітні Спірс від опіки свого батька, під контролем якого вона перебувала протягом майже 14 років.

Рішення знаменує знакову перемогу співачки, яка роками у судах намагалася відновити свою незалежність, після того як у 2008 році суд позбавив її права ухвалювати основні рішення щодо фінансів, кар’єри та особистого життя.

Тепер Спірс зможе повернути контроль над своїм маєтком і більше не буде зобов’язана платити команді професіоналів та адвокатів.

Джеймса Спірса тимчасово відсторонили від опікунства над донькою ще 29 вересня, тепер суддя Пенні остаточно затвердила це рішення.

Вона додала, що бухгалтер Джон Забел, який займається фінансовою стороною опікунства, тимчасово продовжить виконувати обмежену роль, вирішуючи декілька адміністративних питань, включаючи передачу активів та планування нерухомості.

Сама Брітні на засіданні суду 12 листопада не була присутня. Однак біля будівлі суду зібралися її шанувальники, які після оголошення рішення судді запустили конфеті та вибухнули оплесками і скандуваннями: Брітні вільна! Після рішення судді, прихильники співали та танцювали під її пісню Stronger.

Good God I love my fans so much it’s crazy !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen ???? #FreedBritney

: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L

— Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021