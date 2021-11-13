Суд у Лос-Анджелесі повністю звільнив поп-співачку Брітні Спірс від опіки свого батька, під контролем якого вона перебувала протягом майже 14 років.

Рішення знаменує знакову перемогу співачки, яка роками у судах намагалася відновити свою незалежність, після того як у 2008 році суд позбавив її права ухвалювати основні рішення щодо фінансів, кар’єри та особистого життя.

Тепер Спірс зможе повернути контроль над своїм маєтком і більше не буде зобов’язана платити команді професіоналів та адвокатів.

— Цим (рішенням, – Ред.) припиняється опіка та контроль над спадщиною Брітні Джин Спірс, – сказала суддя Бренда Пенні, оголошуючи рішення.

Джеймса Спірса тимчасово відсторонили від опікунства над донькою ще 29 вересня, тепер суддя Пенні остаточно затвердила це рішення.

Вона додала, що бухгалтер Джон Забел, який займається фінансовою стороною опікунства, тимчасово продовжить виконувати обмежену роль, вирішуючи декілька адміністративних питань, включаючи передачу активів та планування нерухомості.

Сама Брітні на засіданні суду 12 листопада не була присутня. Однак біля будівлі суду зібралися її шанувальники, які після оголошення рішення судді запустили конфеті та вибухнули оплесками і скандуваннями: Брітні вільна! Після рішення судді, прихильники співали та танцювали під її пісню Stronger.

— Боже, я так люблю своїх шанувальників… Найкращий день за всю історію, – написала Спірс після ухвали у Twitter та поділилася відео зі святкування біля будівлі суду.

Good God I love my fans so much it’s crazy !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen ???? #FreedBritney : @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L — Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021

Брітні Спірс перебувала під опікою свого батька Джеймса Спірса та інших людей з 2008 року. Їй призначили опікунство після того, як вона потрапила до психіатричної лікарні через проблеми з алкоголем та наркотиками. Опікунство передбачало повний контроль над її життям та фінансами.

У червні 2021 року 39-річна Брітні Спірс попросила суд Лос-Анджелеса припинити опіку батька. Вона заявила, що її змушували працювати, приймати сильнодіючі ліки та не дозволяли завагітніти.