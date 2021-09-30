Тепер офіційно: суд призупинив опікунство батька над Брітні Спірс

Суддя Бренда Пенні постановила, що батько Спірс більше не керуватиме майном дочки, негайно позбавивши його контролю над її фінансами.

– Я вважаю, що відсторонення від посади відповідає інтересам позивача, – сказала суддя Бренда Пенні.

Слухання призначено на 12 листопада, щоб визначити, чи буде опікунство повністю припинено.

Адвокат Брітні Спірс, Метью Розенгарт, стверджував у суді, що її батько – жорстока токсична людина, і сказав, що давно час прибирати його.

Бухгалтер Джон Забел тимчасово буде контролювати фінанси Спірс, поки не буде остаточного рішення суду.

Представник батька Спірс у суді Вівіан Торін виступила проти призупинення повноважень, заявивши, що було б краще просто припинити опікунство.

У серпні батько Брітні Спірс заявив, що відмовляється від опікунства над своєю донькою, подавши відповідну заяву до Верховного суду Лос-Анджелеса. Однак правозахисник Джеймса впевнений, що зміна опікуна піде співачці не на користь.

Пізніше Спірс заявив, що контроль Брітні пішов на користь, оскільки громадськість не знає багато деталей та проблем, з якими він стикається як опікун.

Зірка перебувала під опікою свого батька з 2008 року. У червні 2021 року Брітні Спірс вперше публічно виступила в суді з 20-хвилинною заявою. Вона зізналася, що страждає від дій батька, заявивши, що прописані препарати тільки шкодять її здоров’ю, крім того, їй забороняли вагітніти.