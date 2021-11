Суд в Лос-Анджелесе полностью освободил поп-певицу Бритни Спирс от опеки своего отца, под контролем которого она находилась почти 14 лет.

Решение знаменует знаковую победу певицы, которая годами в судах пыталась восстановить свою независимость, после того как в 2008 году суд лишил ее права принимать основные решения по финансам, карьере и личной жизни.

Теперь Спирс сможет вернуть контроль над своим особняком и больше не будет обязана платить команде профессионалов и адвокатов.

Джеймса Спирса временно отстранили от попечительства над дочерью еще 29 сентября, теперь судья Пенни окончательно утвердила это решение.

Она добавила, что бухгалтер Джон Забелл, занимающийся финансовой стороной попечительства, временно продолжит выполнять ограниченную роль, решая некоторые административные вопросы, включая передачу активов и планирование недвижимости.

Сама Бритни на заседании суда 12 ноября не присутствовала. Однако возле здания суда собрались ее поклонники, которые после объявления решения судьи запустили конфетти и разразились аплодисментами и скандированиями: Бритни свободна! После решения судьи, поклонники пели и танцевали под ее песню Stronger.

Good God I love my fans so much it’s crazy !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen ???? #FreedBritney

: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L

— Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021