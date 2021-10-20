Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка Злата Огневич показала атмосферный осенний образ.
Злата опубликовала фото с вечерней прогулки по Печерскому району Киева. В кадре исполнительница предстала в светлом спортивном костюме с принтом tie-dye и теплой жилетке из эко-кожи, которая завязывается на поясе.
Волосы Огневич уложила в легкие локоны, а на лицо нанесла повседневный макияж. Из украшений артистка отдала предпочтение серьгам и ожерелью.
— Оставлю это фото здесь, как напоминание об особом дне и моей осени, — написала она в Instagram.
Поклонники главной Холостячки страны засыпали ее комплиментами, а также отметили, что подпись к фото интригует. Кто-то даже предположил, что руку в кармане звезда держит не просто так.
- Интрига…
- Красивая и счастливая.
- Вы просто очаровательны.
- Есть с чем поздравить? Правая рука в кармане не просто так.
- Стильная Злата.
- Такая солнечная.
- Злата, надеюсь, что вы вместе со своим избранником… И очень счастлива.
- Как же прекрасна женщина, которая умеет любить себя и радуется жизни.
- Сделали предложение? — Пишут в комментариях Златы.
В начале октября Злата Огневич презентовала клип на песню Клинок. В видеоролике исполнительница предстала в корсете с сеточкой и юбке, из под которой виднелась ее идеальная фигура.