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Стильная и солнечная: Злата Огневич показала осенний образ и заинтриговала поклонников

20 октября 2021, 10:49 Каріна Зуєва
Злата Огнєвіч

Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка Злата Огневич показала атмосферный осенний образ.

Злата опубликовала фото с вечерней прогулки по Печерскому району Киева. В кадре исполнительница предстала в светлом спортивном костюме с принтом tie-dye и теплой жилетке из эко-кожи, которая завязывается на поясе.

Волосы Огневич уложила в легкие локоны, а на лицо нанесла повседневный макияж. Из украшений артистка отдала предпочтение серьгам и ожерелью.

— Оставлю это фото здесь, как напоминание об особом дне и моей осени, — написала она в Instagram.

Поклонники главной Холостячки страны засыпали ее комплиментами, а также отметили, что подпись к фото интригует. Кто-то даже предположил, что руку в кармане звезда держит не просто так.

  • Интрига…
  • Красивая и счастливая.
  • Вы просто очаровательны.
  • Есть с чем поздравить? Правая рука в кармане не просто так.
  • Стильная Злата.
  • Такая солнечная.
  • Злата, надеюсь, что вы вместе со своим избранником… И очень счастлива.
  • Как же прекрасна женщина, которая умеет любить себя и радуется жизни. 
  • Сделали предложение? — Пишут в комментариях Златы.
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В начале октября Злата Огневич презентовала клип на песню Клинок. В видеоролике исполнительница предстала в корсете с сеточкой и юбке, из под которой виднелась ее идеальная фигура.

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