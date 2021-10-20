Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка Злата Огневич показала атмосферный осенний образ.

Злата опубликовала фото с вечерней прогулки по Печерскому району Киева. В кадре исполнительница предстала в светлом спортивном костюме с принтом tie-dye и теплой жилетке из эко-кожи, которая завязывается на поясе.

Волосы Огневич уложила в легкие локоны, а на лицо нанесла повседневный макияж. Из украшений артистка отдала предпочтение серьгам и ожерелью.

— Оставлю это фото здесь, как напоминание об особом дне и моей осени, — написала она в Instagram.

Поклонники главной Холостячки страны засыпали ее комплиментами, а также отметили, что подпись к фото интригует. Кто-то даже предположил, что руку в кармане звезда держит не просто так.

Интрига…

Красивая и счастливая.

Вы просто очаровательны.

Есть с чем поздравить? Правая рука в кармане не просто так.

Стильная Злата.

Такая солнечная.

Злата, надеюсь, что вы вместе со своим избранником… И очень счастлива.

Как же прекрасна женщина, которая умеет любить себя и радуется жизни.

Сделали предложение? — Пишут в комментариях Златы.

В начале октября Злата Огневич презентовала клип на песню Клинок. В видеоролике исполнительница предстала в корсете с сеточкой и юбке, из под которой виднелась ее идеальная фигура.