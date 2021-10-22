На шостій церемонії троянд головна героїня романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч постала в стриманому образі.

Перед чоловіками співачка з’явилася в синьому приталенном костюмі з білими вставками і туфлях-човниках.

Волосся Злати Огнєвіч було зачесано в низький пучок, в якому красувалася елегантна шпилька. Образ артистка доповнила масивними сережками та нюдовим макіяжем.

Шостий випуск Холостячки

У шостому випуску Холостячки 2 Злата Огнєвіч сходила на кілька групових побачень і одне індивідуальне. Крім того, на проекті трапився ще один поцілунок. Так, після масажу ніг Максим поцілував Злату.

Також три учасники пройшли детектор брехні. Таке завдання для них придумав ведучий Холостячки Григорій Решетнік.

Під час проходження поліграфа виявилося, що Роман Свечкоренко офіційно не розлучився з дружиною, а Влад Ясько досі спілкується з екс-коханою Оленою. Також Андрій Задворний зізнався, що в нього був секс із дівчиною після проходження кастингу.

У шостому випуску романтичне реаліті залишив Влад Ясько, Вінченцо Дулепа та Роман Свечкоренко.

Детальніше про те, як пройшов шостий випуск Холостячки 2 – читайте на Фактах ICTV.