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Персони

Чуттєво та агресивно: в якому вбранні Огнєвіч зустріла церемонію троянд на Холостячці

16 Жовтня 2021, 01:39 Дмитро Кудрявцев
Злата Огнєвич

У п’ятому випуску романтичного реаліті-шоу Холостячки 2 зі Златою Огневич вона була на церемонії троянд в розкішній червоній сукні.

Головна героїня вибирала одного зі своїх можливих женихів у сукні з дуже нескромним декольте та вирізом вище коліна.

Образ доповнювали довгі сережки, пишна зачіска та акуратні босоніжки на підборах, які були такими скромними, що їх було непомітно за яскравим вбранням.

Колір сукні вторив трояндам, які стояли поруч. Таким чином героїня символічно підкреслила свою головну роль в цьому проекті.

Нагадаємо, в п’ятому випуску Огневич попрощалася з Олександром Борзенко, не давши йому шансу підкорити своє серце.

Фото: Instagram Злати Огнєвич

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