На шестой церемонии роз главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка 2 Злата Огневич предстала в сдержанном образе.

Перед мужчинами певица появилась в синем приталенном костюме с белыми вставками и туфлях-лодочках.

Волосы Златы Огневич были уложены в низкий пучок, в котором красовалась элегантная заколка. Образ артистка дополнила массивными сережками и нюдовым макияжем.

Шестой выпуск Холостячки

В шестом выпуске Холостячки 2 Злата Огневич сходила на несколько групповых свиданий и одно индивидуальное. Кроме того, на проекте случился еще один поцелуй. Так, после массажа ног Максим поцеловал Злату.

Также три участника прошли детектор лжи. Такое задание для них придумал ведущий Холостячки Григорий Решетник.

Во время прохождения полиграфа оказалось, что Роман Свечкоренко официально не развелся с женой, а Влад Ясько до сих пор общается с экс-возлюбленной Еленой. Также Андрей Задворный признался, что у него был секс с девушкой после прохождения кастинга.

В шестом выпуске романтическое реалити-шоу покинул Влад Ясько, Винченцо Дулепа и Роман Свечкоренко.

Детальнее о том, как прошел шестой выпуск Холостячки 2 — читайте на Фактах ICTV.