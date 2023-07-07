Зрадниця Ані Лорак усі 1,5 року мовчить про повномасштабну війну в Україні та продовжує будувати кар’єру в країні-агресорі. Співачка вдає, що нічого не відбувається, і намагається транслювати любов, ясно даючи зрозуміти, що події на Батьківщині її зовсім не цікавлять.

Мольфар Макс Гордєєв чітко переконаний, що Ані Лорак не повернеться в Україну та буде біженкою.

– Насправді у неї був вибір, і дуже класний. Їй його дали від самого початку, але вона обрала бік грошей, псевдодрузів, таких як Філіп Кіркоров, Сергій Лазарєв і тому подібних. Хочу сказати, що кармічна атака в неї буде дуже серйозною, – зазначив мольфар.

Додає, бачить дуже серйозні наслідки по здоров’ю і по тому, як вона буде взагалі себе реалізовувати, як співачка.

– Упевнений, що в Україні її не буде, – сказав Гордєєв.

Раніше Максим Гордєєв сказав, чи посадять Аллу Пугачову за ґрати в РФ за антивоєнну позицію. За словами мольфара, її бояться не просто так, оскільки артистка має магічну владу і енергетично може знищити будь-яку людину.