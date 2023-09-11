Певица Ани Лорак бьет тревогу из-за хейта со стороны россиян. Предательница оправдывается, что не помогает украинской армии.

В Instagram молчунья обнародовала гневный пост, в котором заявила, что в последнее время ужасается от количества лживой информации о себе. Говорит, еще в 2008 году она получила много любви и признания от простых людей в России.

— По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров. Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю, — отметила Ани Лорак.

Предательница вновь выдала наратив о том, что она вне политики и верит, что только любовь и музыка способны объединить всех в мире.

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Молчунья обратилась к СМИ, чтобы те перестали манипулировать ее именем, и поблагодарила своих поклонников, которые, несмотря ни на что, остаются с ней.

Стоит отметить, что предательнице уже нигде не рады, в том числе и в РФ, сторону которой она приняла. Недавно россияне затравили Ани Лорак после появления в талант-шоу. Граждане страны-агрессора считают, что артистка помогает украинской армии, называя ее предательницей.

Очевидно, опальная певица боится за свои заработки, а потому решила напомнить, что поддерживает кровавые действия против родной Украины.