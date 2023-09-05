Співачку-зрадницю Ані Лорак зацькували за появу на російському шоу. Громадяни країни-агресора не зраділи, побачивши артистку на своїх екранах.

Річ у тім, що зрадниця стала суддею одного з талант-шоу, на якому нібито виступають діти, що залишилися без батьків. До складу журі також увійшли й інші путіністи, серед яких Олексій Воробйов, Люся Чеботіна та Ігор Крутой. Очевидно, Ані Лорак нічого не бентежить, а тому вона гордо зайняла своє крісло, адже варіантів у неї не так багато.

Реакція росіян не змусила на себе довго чекати, а тому вони почали висловлювати своє обурення з приводу Ані Лорак в журі.

Навіщо покликали цю Лорак? Зрадник вона.

На якій підставі в журі Ані Лорак? Вона спонсор ЗСУ!

Приберіть її! Нічого зрадників назад на ТБ заштовхувати!

Спочатку ви нам доведіть, що вона не пособник фашизму! А в нас доказова база вже в роботі! А то прилаштувалися тут – і рибку з’їсти, і сковорідку не помити! Гнати таких співачок поганою мітлою з РФ.

Ганьба! Крім Ані Лорак, нікого взяти? Сподіваюся, покарають людей, які допустили це, – пишуть росіяни.

Приберіть її! Росіяни зацькували Ані Лорак після появи в талант-шоу / 2 зображення

Нагадаємо, раніше українці тролили Ані Лорак з приводу того, що вона допомагає ЗСУ. Так було в травні, коли Москву атакували безпілотники.

Тоді в мережі активно поширювали фото з уламками одного з безпілотників, на якому видно наклейку з ім’ям Ані Лорак.