Українська співачка Тіна Кароль поділилася деталями своєї поїздки в Японію, а також зустрічі з прем’єр-міністром країни і мером Хіросіми.

За словами артистки, ці дні були насиченими та важливими, оскільки під час благодійних заходів вона розповідала про події в Україні.

– 77 років тому на японські міста Хіросіма і Нагасакі були скинуті атомні бомби. Ці вибухи були настільки страшними, що відтоді більше ніхто на світі не наважився застосувати ядерну зброю знову. Але сьогодні Україні та Європі все частіше погрожують ядерною зброєю. Всі повинні зрозуміти, що світ не такий великий, ніхто не має права шантажувати іншого. Ми не віддамо своїх територій, тому ще це – наш дім! – написала Тіна.

Кароль подякувала прем’єр-міністру Японії за підтримку України та попросила його продовжувати це робити.

– Сьогодні Україна стала щитом для всього цивілізованого світу. Ми стримуємо напади безглуздя і дивимось, як руйнуються наші міста просто за те, що ми обрали свободу. Наша країна обрала самоідентифікацію, і я, як артист, є айдентикою нації, адже музика – це так само зброя. Я на фронті збереження традицій, я на фронті збереження культури України, я ніколи не думала, що таке горе прийде в наш дім, – додала артистка.

Раніше ми писали, що Кароль в аеропорту Токіо зустрів японський мільярдер Хіросі Мікітані. Він подарував Тіні букет жовтих соняшників.

Варто зазначити, що на другий день війни Мікітані, якому належить популярний месенджер Rakuten Viber, пожертвував Україні $8,7 млн.