Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала приїзд російського виконавця Григорія Лепса на Донбас.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram артистка опублікувала відео з Лепсом і назвала його твариною.

Також вона згадала, як кілька років тому російський пропагандист пропонував стати її продюсером. Зараз Тіна не шкодує, що відмовилася від такої співпраці.

– Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі НІ. Заїжджай глибше, не тікай так швидко, ми зустрінемо як слід! Ти будеш їжею для хробаків. Ми зневажаємо “короля”. Трек обрав клас, молодчага, – написала Кароль, звернувши увагу на пісню Висоцького Лицарський турнір, яку наспівував Лепс.

Нагадаємо, що вчора, 11 травня, Григорій Лепс приїхав на окупований Донбас із концертом для російських окупантів. Лепс — палкий прихильник президента РФ Путіна, він активно підтримує повномасштабну війну в Україну.

У березні цього року Міністерство культури та інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна. До переліку осіб потрапив і Григорій Лепс.